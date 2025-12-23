Exportaciones del agro caen en Sonora

El valor de las exportaciones del sector agropecuario en Sonora tuvieron una caída del 31.0 por ciento en el tercer trimestre del año en relación a ese mismo periodo del 2024, de acuerdo al informe de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa del Inegi.

Tras esa variación, las exportaciones del sector agropecuario generaron una derrama económica trimestral de 189.1 millones de dólares y tuvo una participación anual del 2.8 por ciento del total de lo exportado en la entidad.

Por otro lado, el Inegi informó que las exportaciones del sector minero tuvieron un incremento del 9.6 por ciento en Sonora durante el tercer trimestre, con una derrama económica de 796.1 millones de dólares y representó el 12.0 por ciento de la producción que se envió al extranjero.

Detalles sobre la participación económica de los sectores en Sonora

En ese reporte, el sector manufacturero tuvo una contracción de 4.6 por ciento y dejó una derrama económica en el estado de 5 mil 669.2 millones de dólares y su participación fue del 85.2 por ciento.

Las exportaciones globales en Sonora tuvieron una reducción del 4.2 por ciento en relación a ese mismo periodo del año anterior y la entidad se encontró en octavo lugar a nivel nacional y generó una derrama económica 6 mil 656.5 millones de dólares.

Su participación porcentual en las exportaciones a nivel nacional son del 4.4 por ciento.