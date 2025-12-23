Pide Obispo entregar el corazón al Niño Jesús esta Navidad

A reconocer que todas las personas necesitan ser salvadas y entregar sus corazones al Niño Jesús esta Navidad 2025 es la invitación que hace el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, a los fieles de la Iglesia Católica.

"Yo les invito, no tengamos miedo de reconocer que necesitamos ser salvados todos, de los pecados, de caídas que hemos tenido, de cosas que venimos arrastrando, de eso quiere salvarnos Jesús, y su método es el de la sencillez, se hace pequeño, es el método de la ternura, es la forma de salvarnos. Todo lo que se hace en esta fecha, la cena, los regalos, todo está muy bien, pero que sea fruto de un encuentro con el señor que viene a salvarnos", expresó.

Destacó que lo más importante de la Navidad es contemplar cómo aquel que hizo al hombre se hace hombre para la salvación de la humanidad, como busca hacerlo comprender San Agustín.

"Queridos hermanos y hermanas, los obispos de México nos dirigimos a ustedes en esta Navidad con el corazón lleno de esperanza, queremos hablar desde el silencio del pesebre, desde la contemplación del misterio de esta noche que nos envuelve a todos. San Agustín nos ayuda a comprender lo incomprensible. Se hizo hombre quien hizo al hombre, el que sostiene al mundo cabe en un pesebre", dijo.

En la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús se celebrará una misa a las 17:00 y 19:00 horas el día 24 de diciembre, mientras que el día 25 serán a las 11:30 y las 13:00 horas.