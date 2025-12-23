  • 24° C
Ciudad Obregón

Cierra con saldo positivo la Fundación MRG

Los servicios médicos y el surtido de recetas en el dispensario, los más demandados: López Bejarano

Dic. 23, 2025
Con un balance positivo cierra el año 2025 la Fundación Marte R. Gómez, siendo los servicios de tipo médico y el surtido de recetas en el dispensario los que más demanda tuvieron, expuso Alma Delia López Bejarano.

La presidenta de la asociación civil manifestó que uno de los servicios que más demanda tuvo es el de dentista, para lo cual se cuenta con un profesionista que realiza en la Fundación sus prácticas profesionales.

El servicio con el que siempre se cuenta, es el de consulta general, para lo cual son apoyados por la Universidad de Sonora; y en el segundo semestre del año se volvió a contar con un psicólogo, después de un tiempo de no tenerlo.

El dispensario médico, dijo, cuenta con medicamente desde el regular como son los analgésicos, hasta los controlados, pasando por los especializados para diabetes y alta presión.

Este, que es alimentado por las donaciones de los mismos ciudadanos, ha venido a ser un alivio para muchas personas que acuden a la consulta en alguna institución del Sector Salud, pero no les entregan todo el medicamento y ahí tienen la posibilidad de surtir su receta, comentó.

Para tener acceso a los medicamentos, es necesario que el beneficiario lleve una receta médica, pues no se pueden entregar sin ella, advirtió.

Mencionó que, aunque no es tan frecuentemente, cuando algún ciudadano u organización civil les entrega férulas, botas para personas con fracturas de pie o sillas de ruedas, ellos inmediatamente buscan a aluna persona con esa necesidad y se las entregan, indicó López Bejarano.

OTROS SERVICIOS Y CURSOS

Reveló que durante 2025 se impartieron cursos de corte y confección y de guitarra; además actualmente se imparte uno de karate para menores.

En lo que se refiere al apoyo alimentario, expuso que este año se repartieron entre la población 10 toneladas de papa y diversas cantidades de tomate y pepino entre otras hortalizas que les aporta una empresa del ramo agrícola de la región.

Recordó que anteriormente contaron con el comedor comunitario en el que se daba alimentos una vez al día a personas de muy escasos recursos, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pero por diversos motivos se tuvo que cerrar en el mes de mayo.

Para concluir, hizo saber que ya están de vacaciones y volverán a estar en funciones a partir del lunes 5 de enero con todos sus servicios.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

