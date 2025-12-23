Exhorta a cuidar la alimentación en fiestas navideñas

Para evitar el incremento de peso, así como problemas de tipo gastrointestinal y cardiovascular, se debe tener cuidado con la ingesta de alimentos y bebidas durante las fiestas navideñas y de fin de año, advirtió el médico José Luis López Cebreros.

El médico general especializado en nutrición, enfermedades crónicas y reducción de peso manifestó que esto aplica sobre todo en personas de más de 45 años de edad, ya que los jóvenes generalmente pueden resarcir más fácilmente el daño.

En las fiestas navideñas y de fin de año, muchas personas acostumbran consumir alimentos muy ricos en calorías como tamales, menudo, pozole, pavo al horno, lasaña, buñuelos y demás; como están relajados en la convivencia, se van de paso con la cantidad que comen y las consecuencias se ven a veces de inmediato, pero en ocasiones posteriormente, dijo.

El ser humano consume alimento para obtener la energía suficiente para sus actividades diarias, pero el organismo sólo puede gastar diariamente entre mil 500 y mil 800 calorías, de manera que, si consume un mayor valor energético, las calorías extras se guardan en el organismo como grasa alrededor de los distintos órganos, usualmente en el abdomen y cintura, afirmó.

DESCONTROL

Una persona que es diabética pero que en estas fechas se descontrola en el consumo, se le puede elevar la glucosa a niveles muy altos, desencadenando problemas más graves, agregó.

Los problemas digestivos son los más comunes durante las festividades, ya que se reciben visitas de familiares, y al estar de vacaciones es costumbre hacer comidas abundantes e ingerir bebidas diversas, como café, refrescos, vino y cerveza, con el riesgo de padecer reflujo, colitis o gastritis crónica, aseguró el entrevistado.

Si se consumen alimentos con demasiada sal o grasa podrían desencadenar la alta presión, por lo que la persona puede llegar incluso a ser hospitalizada, y si el colesterol sube a niveles altos en ocasiones se presentan arritmias y hasta un accidente cerebrovascular, comúnmente denominado derrame cerebral, advirtió el médico.

Durante las fiestas, el cerebro pierde el control y existe el riesgo de que, al pasar Año Nuevo, la persona haya subido dos, cuatro y hasta ocho kilogramos de peso corporal, afectando con ello a sus rodillas, columna vertebral e incluso las cervicales, dijo.

Si, después de haber consumido alimentos en demasía se sienten molestias fuertes, como dolores de cabeza perdida del equilibrio o piernas hinchadas entre otros síntomas, se recomienda ir al médico de inmediato, expuso.

Para conservar la buena salud y el peso correcto, la recomendación es ingerir pequeñas porciones de alimentos, preferentemente que la proteína sean carnes blancas como pollo y pescado; si se consume alcohol que sea con moderación, tomar mucha agua, así como ingerir frutas y verduras, mencionó.

También es recomendable hacer ejercicio diariamente; es decir, no posponerlo para el mes de enero, expuso.

Finalmente, llamó a disfrutar las fiestas, pero sin descuidar la salud, para evitar daños al organismo que afecten la salud.