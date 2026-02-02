Seminario prepara segundo Encuentro Vocacional 2026

  • 24° C
Feb. 02, 2026
Los próximos días 7 y 8 de febrero tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón el segundo Encuentro Vocacional 2026, al cual están convocados varones que tengan inquietudes sobre la vocación a la que se encuentran llamados por Dios.

El evento tendrá lugar a las 9:30 horas en las instalaciones del Seminario, y podrán asistir jóvenes de preparatoria, universitarios y profesionistas de las zonas yaqui y mayo.

Se trata de un espacio de convivencia y oración durante el cual se tiene una comunicación con Dios para conocer la vocación a la que él llama dentro de la Iglesia Católica, las cuales son el matrimonio, sacerdocio y vida religiosa.

Durante este encuentro, los presentes realizan un recorrido por las instalaciones y conocen cómo es el día a día de quienes estudian al interior. Las personas interesadas en acudir pueden comunicarse a la página de Facebook Seminario de Obregón o al teléfono 6441 29 95 10.

SE CONSAGRARÁN DIÁCONOS

Cabe señalar que el día 11 de este mes tres egresados del Seminario de Ciudad Obregón harán sus votos ante el obispo Felipe Pozos Lorenzini, para ser consagrados como diáconos en la Diócesis de Ciudad Obregón.

Se trata de Jesús Enrique Ruiz Flores, Ciro Adrián Valenzuela Valenzuela, Manuel de Jesús Torres Flores y José Gabriel Arana Pazos. Se llevará a cabo una solemne misa a las 10:00 horas en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, a la que se invita a la comunidad.

Entre los requerimientos que se suelen hacer se encuentran llevar Biblia y artículos de higiene personal.

