Seminario de Ciudad Obregón llama a jóvenes interesados en descubrir su vocación

Una invitación a jóvenes de los 16 años en adelante que tengan inquietudes por conocer la vida de los sacerdotes hace el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, para que participen en un Encuentro Vocacional que se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre en las instalaciones.

El Seminario dio a conocer que el llamado es para las zonas Yaqui, Mayo, y Mar de la Diócesis de Ciudad Obregón. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 6441299510, pues se pide que se cumpla con una serie de requisitos, como llevar Biblia y rosario.

Jesús Octavio Cambustón Mendívil, coordinador de la Pastoral Vocacional Interna del Seminario, dio a conocer que comenzará a las 9:30 horas del día 22 de noviembre. Asimismo, explicó que este es diferente al que se realizará el próximo 8 de noviembre, pues ese es particularmente para personas de 13 a 16 años.

Destacó que se trata de la oportunidad ideal para descubrir el llamado que Dios tiene para quienes asistan.

"Un Encuentro Vocacional es la forma en que el Seminario busca dar un acompañamiento gratuito a jóvenes varones que muestran inquietud o curiosidad hacia la vocación del sacerdocio. En años pasados se habían hecho para aquellos jóvenes que estudian desde la secundaria hasta la universidad, incluidos profesionistas, pero a partir de este ciclo se manejará de distinta forma para una atención más personalizada", mencionó.

Este mes se llevarán a cabo distintas actividades por parte del Seminario, en el marco de su 64 aniversario, que será el día 20 de noviembre.