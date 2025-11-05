Itson impulsa la seguridad y la prevención de extorsión telefónica y adicciones

En busca de prevenir casos de extorsión telefónica y adicciones, además de fomentar la cultura de la paz, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) realiza foros en el marco de la Semana de la Prevención y de la Seguridad, informó el rector Jesús Héctor Hernández López.

El rector dijo que esta semana tiene el principal objetivo de prevenir casos de extorsión de gente que intenta dañar física o patrimonialmente a los estudiantes por medio de pláticas de seguridad cibernética, así como prevención del consumo de sustancias adictivas.

"La semana que estamos trabajando trata de advertir, de prevenir, que los integrantes de la comunidad principalmente los estudiantes sean objetivo de estos grupos o de estas personas que intentan afectar, ya sea física o patrimonialmente, estamos trabajando muy fuertemente con prevenir la extorsión telefónica", detalló.

Hernández López dijo que se eligió el tema de la extorsión telefónica por la incidencia que tiene actualmente en la sociedad y busca prevenir al estudiante sobre este tipo de llamadas en las que intimidan a los estudiantes y los dañan patrimonialmente en caso de concretarse.

"Como nadie está exento de recibir esa llamada telefónica de números desconocidos, estamos previniendo ante este tipo de llamadas", señaló.

Por otro lado, dijo que la prevención de las adicciones también es un punto importante que se incluyó en la semana.

Agregó que el Itson apuesta por la cultura pacífica para resolver los conflictos sin tener que recurrir a la violencia y por ello es que se realizan este tipo de foros para que la comunidad universitaria pueda prevenir cualquier tipo de conductas.