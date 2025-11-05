Piden que se atiendan calles y fugas de agua en zonas escolares de Cajeme

Atender las fugas de aguas negras y el deplorable estado en que se encuentran las calles de algunas zonas escolares de distintas colonias de Cajeme solicitan docentes y familiares de estudiantes, quienes se ven afectados de manera constante por este tipo de problemáticas.

Durante una audiencia ciudadana realizada en el Palacio Municipal, Blanca Julia Pineda Acosta, docente de la Escuela Primaria Obregón Número 50, en la colonia Cincuentenario, solicitó que se atiendan urgentemente las calles Quintana Roo y Arizpe.

En esta zona son cerca de 200 las personas afectadas, entre padres de alumnos, docentes y estudiantes, explicó. "Ahí presto mis servicios como docente, la calle Arizpe está hecha pedazos, hemos tenido algunos accidentes, al parecer hubo problemas de drenaje que ya se arreglaron, pero las calles están en pésimo estado", comentó.

Aunado a esta situación, los alumnos se enfrentan a un brote de moscos, principalmente por la maleza crecida de zonas aledañas a la escuela, por lo que solicitó que se hagan las gestiones correspondientes para que se tomen acciones.

Por otro lado, habitantes de la colonia Constitución, solicitaron que se atiendan las fugas de aguas negras en la calle Lerdo de Tejada, donde también hay un preescolar Agustín Melgar.

"En el 2022 se empezó a reportar esta situación, Oomapasc ha ido a atender, pero no se ha solucionado el problema. Esto también afecta a la Escuela Benito Juárez Número", expuso.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como a la Dirección de Salud Municipal y al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), para que se tomen cartas en ambos asuntos.

Otra situación que se ha denunciado en zonas escolares es el exceso de velocidad de automovilistas.