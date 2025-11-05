  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 5 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Invita Diócesis de Ciudad Obregón a charla sobre los riesgos del ocultismo

Será impartida por el Perito en tema de demonología, José Alejandro Pedro Sánchez Priego

Nov. 05, 2025
Invita Diócesis de Ciudad Obregón a charla sobre los riesgos del ocultismo

Sacerdotes, fieles de la Iglesia Católica, seminaristas y religiosas de la Diócesis de Ciudad Obregón podrán participar en la plática gratuita "No es un juego" que será impartida en Catedral por el Perito en temas de demonología, José Alejandro Pedro Sánchez Priego, durante la cual se profundizará sobre los riesgos y consecuencias de la santería, esoterismo y ocultismo.

La plática tendrá lugar a las 19:30 horas; el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón dio a conocer que en distintas poblaciones se ha tomado la decisión de retirar la imagen de la Virgen de Guadalupe, para dar pie a figuras como la denominada Santa Muerte.

"Este padre lo invité porque es especialista en demonología, estoy impresionado cómo en varias poblaciones del sur han quitado la imagen de la Virgen y han puesto la muerte, y todavía le llamamos la Santa Muerte. Hermanos, nos vamos envolviendo en esto, no es invocar a la santa, es invocar el poder del maligno. Todo lo que tiene que ver con hechicería o brujería, no hay que coquetear con Satanás, les invito a eso", expresó.

El Perito visitó la Capilla Medalla Milagrosa de Ciudad Obregón el 3 de noviembre, mientras que el día 5 estuvo en la Parroquia Cristo Rey de Huatabampo, ayer en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Navojoa y hoy impartirá la charla en la Parroquia del Espíritu Santo en Guaymas.

El sacerdote pertenece a la Arquidiócesis de Puebla y es docente e investigador, entre otros títulos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Itson impulsa la seguridad y la prevención de extorsión telefónica y adicciones
Ciudad Obregón

Itson impulsa la seguridad y la prevención de extorsión telefónica y adicciones

Noviembre 05, 2025

La universidad realizará foros en el marco de la Semana de la Prevención y de la Seguridad

Aplica encuestas Cajeme Cómo Vamos
Ciudad Obregón

Aplica encuestas Cajeme Cómo Vamos

Noviembre 05, 2025

Quieren conocer la percepción ciudadana sobre diferentes temas

Piden que se atiendan calles y fugas de agua en zonas escolares de Cajeme
Ciudad Obregón

Piden que se atiendan calles y fugas de agua en zonas escolares de Cajeme

Noviembre 05, 2025

Durante una audiencia ciudadana en el Palacio Municipal, docentes y vecinos hicieron sus solicitudes ante el alcalde Javier Lamarque