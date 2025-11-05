Invita Diócesis de Ciudad Obregón a charla sobre los riesgos del ocultismo

Sacerdotes, fieles de la Iglesia Católica, seminaristas y religiosas de la Diócesis de Ciudad Obregón podrán participar en la plática gratuita "No es un juego" que será impartida en Catedral por el Perito en temas de demonología, José Alejandro Pedro Sánchez Priego, durante la cual se profundizará sobre los riesgos y consecuencias de la santería, esoterismo y ocultismo.

La plática tendrá lugar a las 19:30 horas; el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón dio a conocer que en distintas poblaciones se ha tomado la decisión de retirar la imagen de la Virgen de Guadalupe, para dar pie a figuras como la denominada Santa Muerte.

"Este padre lo invité porque es especialista en demonología, estoy impresionado cómo en varias poblaciones del sur han quitado la imagen de la Virgen y han puesto la muerte, y todavía le llamamos la Santa Muerte. Hermanos, nos vamos envolviendo en esto, no es invocar a la santa, es invocar el poder del maligno. Todo lo que tiene que ver con hechicería o brujería, no hay que coquetear con Satanás, les invito a eso", expresó.

El Perito visitó la Capilla Medalla Milagrosa de Ciudad Obregón el 3 de noviembre, mientras que el día 5 estuvo en la Parroquia Cristo Rey de Huatabampo, ayer en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Navojoa y hoy impartirá la charla en la Parroquia del Espíritu Santo en Guaymas.

El sacerdote pertenece a la Arquidiócesis de Puebla y es docente e investigador, entre otros títulos.