Aplica encuestas Cajeme Cómo Vamos

Quieren conocer la percepción ciudadana sobre diferentes temas

Nov. 05, 2025
La asociación civil busca sumar para buscar soluciones a las problemáticas

Un total de mil encuestas para conocer la percepción ciudadana en diferentes temas aplicará Cajeme Cómo Vamos en diferentes colonias y área rural del municipio, informó el director de esa asociación civil, Marco Iván Márquez.

A través de estas encuestas se busca conocer la percepción ciudadana sobre temas como economía, seguridad pública, salud, servicios públicos, gobierno, entre otros, y una vez se tienen los resultados se dan a conocer a la ciudadanía y a la autoridad local.

"Queremos evaluar los factores, como regularmente lo hacemos; los factores que afectan la calidad de vida de los y las cajemenses", detalló.

Se tiene programado concluir con la aplicación de la consulta para el 15 de noviembre y la presentación de los resultados será en febrero, una vez que se hayan vaciado e interpretado.

AVANZAN ENCUESTAS

Hasta el momento se han aplicado encuestas en la colonia Municipio Libre, la Amaneceres, Aves del Castillo, Beltrones, Miravalle, Plano Oriente, Villa Bonita, entre otros, auxiliados por estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Los encuestadores van debidamente identificados con chalecos fluorescentes, además que llevan una credencial del Itson, gorras de Cajeme Cómo Vamos y otros elementos que permiten identificarlos.

El presidente de la asociación dijo que a pesar de que pudiera existir cierta desconfianza por parte de la ciudadanía, siempre han encontrado puertas abiertas y la gente participa de forma positiva.

Los resultados que se obtienen regularmente coinciden con los de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), los cuales fueron recientemente publicados.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


