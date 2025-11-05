Cajemenses podrán cambiar material reciclable por plantas durante ecotrueque

Familias cajemenses podrán cambiar material que pueda reciclarse por plantas endémicas de la región, durante una jornada de ecotrueque que llevará a cabo la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable el próximo 7 de noviembre, en la Plaza Álvaro Obregón.

La dependencia dio a conocer que se invita a la sociedad civil a participar en esta actividad e informó que será a partir de las 10:00 horas cuando se empezará a recibir a las personas en el centro de acopio que se instalará en el lugar en mención.

Podrán canjearse materiales como papel, cartón, aluminio, tapas de plástico, y botellas, los cuales serán reutilizados posteriormente. El objetivo de este programa es fomentar la cultura del reciclaje en el municipio de Cajeme, mientras se impulsa al mismo tiempo la reforestación.

Cabe señalar que la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable ha implementado distintas acciones con el objetivo de impulsar el cuidado al medio ambiente.

El mes pasado, se llevó el Vivero Móvil a distintas zonas del área rural de Cajeme, para dar en donación plantas endémicas de la región a quienes así lo solicitaran, con el objetivo de mitigar las islas de calor que hay e impulsar cada vez más la reforestación.

Se distribuyeron más de 2 mil plantas durante dicha jornada, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Gil Núñez, quien destacó que las personas que recibieron las donaciones compartieron datos personales a la dependencia para que esta dé un seguimiento a la plantación de las mismas, para asegurarse que se cuiden.

Para podar árboles o talarlos las personas interesadas deben tramitar un permiso previamente ante la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable.