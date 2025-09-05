Secretaría del Bienestar retoma actividades en Sonora

La Secretaría del Bienestar retomó actividades en las oficinas y 95 módulos del estado de Sonora luego que se suspendieran por los efectos de la tormenta tropical Lorena, informó el delegado de esa dependencia federal en la entidad, Octavio Almada Palafox.

Las actividades se retomaron de forma normal el viernes por la mañana, aunque se tuvo poca afluencia en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón debido a que todavía hubo lluvias.

"A partir de hoy viernes 5 de septiembre vamos a reactivar toda actividad de los programas de Bienestar en todo el estado, es decir, vamos a atender en las oficinas, en los 95 módulos, centros integradores, ya el proceso que teníamos calendarizado con ustedes".

REALIZAN ACTIVIDADES

Entre las actividades que se retomaron destaca la entrega de tarjetas bancarias para las personas que se inscribieron en junio al programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar, así como el cobro de los recursos del Banco Bienestar.

"La entrega de tarjetas, el calendario de pagos, todo va a continuar", detalló.

Además de esto se retomaron las actividades en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en donde los trámites se pudieron realizar con normalidad.

Almada Palafox dijo que se suspendieron las actividades para cuidar la integridad de los derechohabientes.