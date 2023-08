Se viraliza diálogo entre elementos de la AMIC y el presunto feminicida de Alma en Cajeme

Hilario B. de 75 años de edad, presunto feminicida de Alma, exgerente de una carnicería que se encuentra al norte de Ciudad Obregón fue detenido la noche de este sábado. A través de sus redes sociales, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó de la detención del presunto asesino de una mujer en un establecimiento de venta de carnes.

Conforme han pasado las horas se ha hecho viral la conversación sostenida entre los elementos estatales quienes detuvieron al presunto asesino en una residencia ubicada en la calle Puebla, entre Tetabiate y Cajeme en la colonia Quinta Diaz, al norte de Ciudad Obregón en el municipio de Cajeme, Sonora, lugar que permaneció asegurado al menos durante cinco horas.

La detención fue realizada y videograbada por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) quienes Tras dialogar durante poco más de dos minutos con el presunto feminicida, el personal de la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJE) finalmente consigue realizar la detención.

La plática sostenida entre los elementos estatales con el presunto asesino se viralizó y esto fue lo que contenía.

Policía: "Para que se aclare la situación, cómo ve"

Hombre: "Pues aquí lo aclaramos"

Policía: "Sí, sí; ajá"

Hombre: "Bueno, dígame, ¿qué tengo para decirle, qué es lo que hay qué hacer?

Policía: "Lo que pasa es que no se puede dialogar de esa manera"

Hombre: "No, sí se puede"

Policía: "Tiene que ser formal"

Hombre: "Oye, pues soy formal, si no debo nada yo, yo no me voy acompañar a lo que no debo"

Policía: "Sí, y no dudamos de que no deban nada; probablemente no tenga nada que ver"

Hombre: "Probablemente, seguro que no tengo nada que ver"

Policía: "Así es, y exactamente"

Hombre: "Lo único que tengo es un h*evo para cuando se ofrezca y no se ha ofrecido todavía si"

Policía: "Eso si está bien y no lo dudo eh?"

Hombre: "Pero pues no se ha ofrecido pero ni quiero que se ofrezca tampoco y menos con ustedes"

Policía: "Porque no se gana nada"

Hombre: "Menos con ustedes, todos (no se entiende)"

Hombre: "Y los tengo bien puestos, te puedo decir y si no quiere jalarme, jálenme", "Si tengo, si les debo algo; jálenme", "Mira, qué fácil se les hace ahí", "Ahí andan por las calles calles nomas de con mediocres" "Toda la bola del gobierno que tenemos ahorita", "La Guardia Nacional y ustedes y los soldados y los que me pongan andan nomas mira"

Policía: "¿Y usted cómo anda?"

Hombre: "Yo ando bien", "Porque ni tomo ni fumo"

Policía: "Porque no quiere"

Hombre: "Claro que no quiero porque me hace daño", "Tengo derecho a tomar", "Si la quisiera tomar, no la puedo tomar", "Por mí, están despedidos ahí ustedes saben"

Policía: "Vamos a platicar, jefe"

Hombre: "No tengo nada que platicar con ustedes, porque yo no les debo nada en primer lugar"

Hombre: "Y vale más que le vayan sacando filo al aroyo de la calle, sería mejor ... Porque vale más que sí"

Hombre: "Aquí estoy de frente y los miro a todos y aquí estoy, qué les falta ..."

Polícia: "Que salgas"

Hombre: "¿Nalgas?, ah, que salga"

??ASESINO DE ALMA EN CAJEME SONORA??

Paciencia del personal de la @fgjesonora en el diálogo con presunto FEMINICIDA de Alma Lourdes, finalmente lo detuvieron ?? #JusticiaParaAlma pic.twitter.com/Cs5sspZUZd — Jesús_LuchadorSocial (@Jess62480554) August 20, 2023

El crimen de Alma, gerenta de la carnicería ocurrió a las 16:00 horas de ayer sábado, donde una persona cubierta de su rostro ingresó al establecimiento ubicado en la calle California y Cajeme y disparó en su contra.

En un video que circula a través de las redes sociales de ese mismo día, se puede apreciar cómo en el establecimiento donde se suscitaron los hechos, Alma discute con un hombre a quien le refiere "Se quiere poner al tú por tú con una mujer", y el hombre le responde "Yo respeto a las mujeres", después arroja sus cosas que tenía en la mano y decidió irse del lugar enojado, no sin antes darle un abofetada a un trabajador que se encontraba cerca.

Tras el altercado, testigos mencionan que el hombre regresó en búsqueda de Alma, a quien presuntamente privó de la vida con impactos de bala y segundos después huyó del lugar.