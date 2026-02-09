Se requiere corregir el rumbo económico

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con el propósito de fomentar la inversión productiva y el crecimiento, tanto del país como del municipio de Cajeme, hace falta corregir el rumbo por parte del gobierno, poniendo en marcha políticas económicas que ayuden a los distintos sectores, pero sobre todo a las micro y pequeñas empresas, advirtió Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón dijo que cuando se quitaron apoyos de gobierno se afectó la rentabilidad de los empresarios; uno de estos fue el de las guarderías para trabajadores, pero también se retiraron los apoyos para brindar capacitación a los empleados, en distintos rubros.

Por ello es necesario que vuelvan a ponerse en marcha estos y otros programas, como son los de fomento a las iniciativas empresariales de jóvenes, que actualmente no existen, afirmó.

ESPERAN SUBAN 20% VENTAS

Mencionó que para este 14 de febrero, cuando se celebra el día de San Valentín, se prevé que las ventas del comercio de la localidad se incrementen en un 20 por ciento aproximadamente, cuando anteriormente el aumento era del 30 por ciento e incluso más.

Cárdenas García estimó que los rubros que tendrán mayor movimiento el día 14, serán las florerías, las joyerías (que ya registraron muy buen incremento en fin de año), los restaurantes y los moteles.