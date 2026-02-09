Nuevas máquinas de desazolve llegan a Cajeme para atender drenajes colapsados

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Dos nuevas máquinas de desazolve llegaron al municipio de Cajeme para agilizar la atención a los drenajes colapsados; para su adquisición se destinó un monto de 30 millones 995 mil pesos, del crédito de 100 millones de pesos que solicitó el Ayuntamiento de Cajeme en el año 2025.

Se trata de máquinas nuevas que trabajarán en sectores específicos donde se tienen problemas con el sistema de alcantarillado. Estas se suman a las 4 que fueron adquiridas en años pasados.

ATENCIÓN DURANTE LAS 24 HORAS

El alcalde Carlos Javier Lamarque destacó que tienen capacidad para dar atención durante las 24 horas del día, en caso de que sea necesario.

“Aquí tenemos dos máquinas de desazolve, por un monto de 30 millones 990 mil pesos, esto parte del crédito, 70 millones se están dedicando a obras del mejoramiento del alcantarillado y el resto para estas máquinas que son completamente nuevas, y por lo mismo, van a estar en condiciones de dar el servicio las 24 horas si es necesario”, comentó.

Por su parte, el director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala, informó que entre los sectores que deben de atenderse de forma prioritaria porque el sistema de drenaje ya cumplió su vida útil se encuentran las colonias Constitución, Cortinas, Sochiloa, Campestre, Faustino Félix, Valle Dorado, Miravalle, y Municipio Libre.

“Hay lugares nuevos donde es mucho más rápido hacer la limpieza por que la tubería es de PVC, pero en estos casos es tubería de cemento arena, y que es de los años 60, tiene alrededor de 55 años de uso y mucho más. Vamos a usar estas máquinas por sectores”, dijo.

Oomapasc recibe entre 30 y 35 reportes diarios, sobre taponamientos de drenajes, mantenimiento de áreas, entre otras cuestiones.