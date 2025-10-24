Se quejan en Las Cortinas de drenajes colapsados

Los vecinos de la calle Vicente Suárez entre Tabasco y Coahuila en la colonia Las Cortinas de Ciudad Obregón se quejaron de una añeja problemática de drenajes colapsados y fugas de agua limpia, que provocan riesgos a la salud entre otras situaciones, que causan molestia y por lo que advirtieron de tomar medidas drásticas en caso de no ser escuchados por las autoridades.

Los inconformes dijeron que esto no es nuevo, ya que lo vienen arrastrando desde hace alrededor de siete años, desde que comenzó la administración que encabezó el exalcalde Sergio Pablo Mariscal, y aunque en varias ocasiones han ido personal del Oomapasc, se resuelve sólo por dos o tres días y vuelve.

Mencionaron que, desde que comenzaron a poner las quejas, han acumulado varios reportes por lo que les han dado diversos folios, que los están coleccionando; pero últimamente ya no les han querido dar números para seguimiento, porque les dicen que su problema no es sencillo porque se han colapsado las viejas tuberías de concreto que existían en el sector y requieren ser cambiadas.

Hicieron ver que la decisión de poner la denuncia pública se debió a que recientemente, del Ayuntamiento de Cajeme anunciaron que se va a hacer una reparación de la misma calle, pero sólo en la extensión que va de la Coahuila a la Chihuahua, cuando lo fuerte de la problemática es donde ellos viven, un sector en el que existen 53 viviendas.

Expresaron que en esa cuadra viven muchas personas de edad avanzada, que o pueden saltar las aguas verdes para llegar a la calle o de regreso a sus hogares, por lo que optaron por colocar unos blocks de cemento como acceso del arroyo vehicular a la banqueta, pues una de las vecinas ya se cayó en el sitio donde dichas aguas corren, aunque o suerte no se fracturó.

En casos cuando los vecinos de algún sector se manifiestan, generalmente se escucha que las autoridades señalan a la mayoría como mala pagas, pero no es el caso porque la gran mayoría son pagadores y están al corriente con sus obligaciones, afirmaron.