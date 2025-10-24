En noviembre entregarán tarjetas Bienestar a los adultos mayores

La entrega de la tarjeta del Banco Bienestar para los adultos mayores de 65 años que se registraron en agosto será el mes entrante, informó personal de la Secretaría del Bienestar.

La entrega para quienes se registraron en agosto al programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor estaba programada para esta semana, sin embargo, debido a que hubo un retraso en la entrega de los plásticos para las mujeres de 60 a 64 años del programa Pensión Mujeres Bienestar.

Por ello, se hizo un llamado a los adultos mayores que se hayan registrado en agosto a estar pendientes de los teléfonos de contacto que proporcionaron al momento de la inscripción.

Fueron alrededor de ocho mil adultos mayores los que se inscribieron durante el octavo mes del año y a quienes se les entregará su plástico para que puedan disponer de los recursos de la pensión.

A partir de noviembre también se tiene programada, tentativamente, nuevas incorporaciones para personas adultas mayores de 65 años, ya que eso también tuvo una demora debido al retraso en el programa de Pensión Mujeres Bienestar.

Se hizo el llamado a quienes hayan cumplido 65 años, o que ya los tengan y no se hayan registrado, a estar al pendiente de los llamados oficiales que se hagan para poderse incorporar durante el último bimestre del año.