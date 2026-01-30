Se prevé mayor crecimiento del PIB en 2026: Canacintra

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego del cierre del 2025, en el que se registró un crecimiento del producto interno bruto (PIB) estimado en apenas 0.5 por ciento, se prevé que el presente año sea más dinámico y que pudiera llegar a darse un repunte del 1.5 por ciento, que si bien no es el ideal, sí representa un movimiento positivo de la economía nacional, afirmó Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón dijo que el crecimiento ideal se ubicaría en 4 por ciento, pero dadas las actuales condiciones, esto no sería posible en el actual periodo, pues se viene de un año en el que, aunque no hubo recesión, sí fue de estancamiento.

Algunas actividades se vieron beneficiadas en 2025, siendo una de ellas la de las exportaciones de industrias no automotrices, que tuvieron cifras récord en el año que concluyó, agregó.

PANORAMA INCIERTO

En el contexto internacional, el panorama para México sigue siendo incierto, y en gran medida dependerá del resultado de las negociaciones del T-MEC, dado que actualmente más del 80 por ciento de las exportaciones del país van a los Estados Unidos.

La incertidumbre se deriva de no saber en qué medida vaya a influir el tema política en las negociaciones, por sobre el estrictamente económico, expresó el empresario, quien mencionó que lo relativo al narco y el apoyo a Cuba, entre otras situaciones pudieran contaminar el tema.

Por otra parte, para no depender tanto de una sola economía, Fernández Jaramillo propuso diversificar gradualmente los mercados a los que México envía sus productos.