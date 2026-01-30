Combinan labor social con aprendizaje

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Richard Sandoval encontró la manera de combinar la labor social con el aprendizaje de sus alumnos, al acudir un viernes cada dos semanas, a la plaza Lázaro Cárdenas en Ciudad Obregón, donde cortan el cabello de manera gratuita a todos quienes se acercan a solicitar sus servicios.

"Hacemos una labor social hacia la comunidad más necesitada, que normalmente no puede ir a una barbería o estética a pagar los 150 o 200 pesos que se cobran, a la vez que nuestros estudiantes aprenden a realizar los cortes en la práctica", manifestó el director de la academia ubicada en la localidad.

Y es que, dijo, ese tipo de actividad lleva muy poca teoría, ya que realmente el oficio se aprende practicando; así las clases son 80 por ciento o más, directamente en el campo de acción.

Los estudiantes que están participando en los cortes gratuitos llevan apenas dos semanas que ingresaron a la escuela, y próximamente ya se estarán integrando a una barbería establecida, o bien se podrán autoemplear, poniendo su propio barber shop, agregó.

Cada dos viernes, de las 11:00 a las 14:00 horas estarán realizando el corte gratuito, donde los alumnos aprenden a manejar sobre todo la máquina y la tijera. Posteriormente estarán yendo a diversas colonias e instituciones donde sean invitados, expresó el director de la academia, quien dijo que el resto de la semana realizan la actividad en sus propias instalaciones.