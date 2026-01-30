  • 24° C
Combinan labor social con aprendizaje

Cada dos semanas, los alumnos de una escuela de barber shop acuden a la plaza Lázaro Cárdenas donde cortan el cabello de forma gratuita: Sandoval

Ene. 30, 2026
Richard Sandoval encontró la manera de combinar la labor social con el aprendizaje de sus alumnos, al acudir un viernes cada dos semanas, a la plaza Lázaro Cárdenas en Ciudad Obregón, donde cortan el cabello de manera gratuita a todos quienes se acercan a solicitar sus servicios.

"Hacemos una labor social hacia la comunidad más necesitada, que normalmente no puede ir a una barbería o estética a pagar los 150 o 200 pesos que se cobran, a la vez que nuestros estudiantes aprenden a realizar los cortes en la práctica", manifestó el director de la academia ubicada en la localidad.

Y es que, dijo, ese tipo de actividad lleva muy poca teoría, ya que realmente el oficio se aprende practicando; así las clases son 80 por ciento o más, directamente en el campo de acción.

Los estudiantes que están participando en los cortes gratuitos llevan apenas dos semanas que ingresaron a la escuela, y próximamente ya se estarán integrando a una barbería establecida, o bien se podrán autoemplear, poniendo su propio barber shop, agregó.

Cada dos viernes, de las 11:00 a las 14:00 horas estarán realizando el corte gratuito, donde los alumnos aprenden a manejar sobre todo la máquina y la tijera. Posteriormente estarán yendo a diversas colonias e instituciones donde sean invitados, expresó el director de la academia, quien dijo que el resto de la semana realizan la actividad en sus propias instalaciones.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

