Ciudad Obregón

A la semana epidemiológica número 2 del 2026 se estudiaron 44 casos sospechosos y se confirmaron 4: Secretaría de Salud

Ene. 30, 2026
Registra Sonora una nueva defunción por rickettsia

Durante la semana epidemiológica número 2 del 2026, el estado de Sonora registró un nuevo fallecimiento por rickettsia, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud Pública en la entidad.

Según el informe epidemiológico de la semana en mención, que va del 11 al 17 de enero, se estudiaron 27 casos sospechosos de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii provocada por garrapatas, de los cuales se confirmaron dos.

En el acumulado de las dos semanas que forman parte de la estadística del nuevo año se estudiaron 44 casos, de los que fueron confirmados cuatro, aunque sin defunciones en la primera semana, que corresponde del 4 al 10 de enero, lo cual da una letalidad del 25 por ciento, señala el informe.

La única defunción registrada hasta la fecha se dio en un paciente masculino del municipio de Hermosillo, indicó la fuente informativa.

De los cuatro casos que se confirmaron, se registraron uno en cada uno de los municipios de Puerto Peñasco, Caborca, Guaymas y Hermosillo, señala la Secretaría de Salud Pública de Sonora.

La dependencia informó que, a la misma semana epidemiológica del 2025, se acumulaban 18 casos estudiados, con cinco casos confirmados y tres defunciones; de acuerdo con ello, en el 2026 se registra un incremento del 144 por ciento en la notificación, una disminución del 20 por ciento en casos confirmados, 67 por ciento menos en defunciones y 35 por ciento a la baja en letalidad.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

