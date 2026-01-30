Confía Mercajeme en San Valentín

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los comerciantes del Mercajeme confían en que el día de San Valentín les ayude a incrementar sus ventas, como la primera fecha importante después del periodo decembrino, manifestó el presidente del Consejo de Administración, Esteban Valdez Gazcón.

El entrevistado expresó que en el inicio del 2026 aunque la actividad bajó en comparación con el mes inmediato anterior, se ha mantenido estable y se prevé una mejoría importante en febrero, el llamado Mes del Amor y la Amistad.

El rubro número uno en estas fechas es el de las flores, cuyas ventas normalmente repuntan fuertemente; le siguen las prendas de vestir de color rojo, los peluches, y las tazas decoradas con motivos alusivos a San Valentín, dijo Valdez Gazcón.

Las joyerías es un giro muy importante, que se espera esta vez tengan buen movimiento, dado que muchas personas acostumbran regalar anillos, cadenas o dijes de oro y plata; "y ni qué decir de las parejas que se comprometen en ese mes y dan el anillo de compromiso", agregó.

En general, fechas importantes como estas hacen que la mayoría de negocios se vean favorecidos, pues incluso los que se dedican al rubro de alimentos preparados se benefician al darse un mayor movimiento de ciudadanos al sector centro de la ciudad, dijo el presidente del Consejo de Administración del inmueble.