  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Confía Mercajeme en San Valentín

Las florerías es el negocio número 1 en cuanto a ventas en esa fecha; "jala" a otros como joyerías, ropa de color rojo, peluches entre otros: Valdez

Ene. 30, 2026
Confía Mercajeme en San Valentín

Los comerciantes del Mercajeme confían en que el día de San Valentín les ayude a incrementar sus ventas, como la primera fecha importante después del periodo decembrino, manifestó el presidente del Consejo de Administración, Esteban Valdez Gazcón.

El entrevistado expresó que en el inicio del 2026 aunque la actividad bajó en comparación con el mes inmediato anterior, se ha mantenido estable y se prevé una mejoría importante en febrero, el llamado Mes del Amor y la Amistad.

El rubro número uno en estas fechas es el de las flores, cuyas ventas normalmente repuntan fuertemente; le siguen las prendas de vestir de color rojo, los peluches, y las tazas decoradas con motivos alusivos a San Valentín, dijo Valdez Gazcón.

Las joyerías es un giro muy importante, que se espera esta vez tengan buen movimiento, dado que muchas personas acostumbran regalar anillos, cadenas o dijes de oro y plata; "y ni qué decir de las parejas que se comprometen en ese mes y dan el anillo de compromiso", agregó.

En general, fechas importantes como estas hacen que la mayoría de negocios se vean favorecidos, pues incluso los que se dedican al rubro de alimentos preparados se benefician al darse un mayor movimiento de ciudadanos al sector centro de la ciudad, dijo el presidente del Consejo de Administración del inmueble.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Registra Sonora una nueva defunción por rickettsia
Ciudad Obregón

Registra Sonora una nueva defunción por rickettsia

Enero 30, 2026

A la semana epidemiológica número 2 del 2026 se estudiaron 44 casos sospechosos y se confirmaron 4: Secretaría de Salud

Beca Sonora de Oportunidades inicia registro con presupuesto histórico
Ciudad Obregón

Beca Sonora de Oportunidades inicia registro con presupuesto histórico

Enero 30, 2026

Los estudiantes universitarios ya pueden registrarse para solicitar su beca si estudian en escuelas públicas de la entidad

Aumenta envío de paquetería por Día del Amor y la Amistad en Cajeme
Ciudad Obregón

Aumenta envío de paquetería por Día del Amor y la Amistad en Cajeme

Enero 30, 2026

Por el Día de San Valentín, trabajadores postales de Ciudad Obregón prevén un aumento de hasta 30% en el envío y recepción de paquetería