  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Se esperan lluvias

Protección Civil pide a la población tener precauciones

Sep. 03, 2025
Dependencias que integran el Comité se reúnen
Dependencias que integran el Comité se reúnen

Monitoreos de puntos vulnerables en la ciudad y habilitación de albergues son algunas medidas que se tomaron en Cajeme por parte del Comité de Operación de Emergencia (COE), pues se pronostican precipitaciones durante este día y mañana a causa del fenómeno natural "Lorena", informó Francisco Mendoza Calderón.

El coordinador de Protección Civil dio a conocer que se hizo un análisis de los pronósticos por parte del Comité. Durante la reunión se planificaron acciones conjuntas entre los diferentes cuerpos de emergencia y servicios públicos.

"Según los reportes meteorológicos, se estima que el huracán podría degradarse a tormenta tropical una vez que impacte en Baja California Sur. Sin embargo, se prevé que, para este jueves y viernes, en el municipio de Cajeme podrían registrarse lluvias acumuladas de hasta 100 milímetros, por lo que se mantiene activa la vigilancia y la implementación de medidas preventivas", comunicó el Comité de Operación de Emergencia.

imagen-cuerpo

Como parte de las medidas preventivas, se determinó alistar el Centro de Usos Múltiples (CUM) y el plantel del Cobach en Pueblo Yaqui como posibles albergues temporales, los cuales ya están siendo fumigados y habilitados para recibir a la población que pudiera resultar afectada.

Otras acciones que se llevan a cabo son recorridos por las principales zonas de riesgo del municipio, identificación y monitoreo de puntos vulnerables, así como una supervisión constante del desarrollo del huracán.

RECOMENDACIONES

Además, se recomienda a la población mantenerse informados únicamente a través de medios oficiales y canales institucionales, atender en todo momento las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, así como evitar compartir o hacer caso a rumores o información no verificada en redes sociales, para no generar alarma innecesaria.

En caso de presentarse cambios relevantes en la trayectoria o intensidad del huracán, se convocará de inmediato a una nueva sesión

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Casa Ley abre nueva sucursal Super Ley Express Bellavista
Ciudad Obregón

Casa Ley abre nueva sucursal Super Ley Express Bellavista

Septiembre 03, 2025

Autoridades y directivos se unen en la inauguración de Super Ley Express Bellavista en Ciudad Obregón, consolidando el compromiso de Casa Ley con la comunidad.

El domingo será el relevo en el PAN Cajeme
Ciudad Obregón

El domingo será el relevo en el PAN Cajeme

Septiembre 03, 2025

A las 9:00 iniciará la asamblea; se espera que la elección se lleve a cabo en aproximadamente tres horas y se tenga al nuevo dirigente

No son tiangueros quienes tiran basura
Ciudad Obregón

No son tiangueros quienes tiran basura

Septiembre 03, 2025

Los pequeños comerciantes establecidos en la colonia México pagan para que se les recojan los desperdicios, que el camión de la basura se lleva