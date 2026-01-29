Se consolida alternativa sindical

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Trabajadores cerveceros arrancaron la primera etapa de la afiliación al movimiento Frente Unido luego de haberse conformado como organización respaldada por el Sindicato Nacional Gremial Alternativo (Sinaga), con lo que buscan consolidarse como una representación laboral y alternativa para el gremio.

Jesús Eduardo Ruiz Ortiz, secretario general de Frente Unido Sección 27, dijo que, al estar respaldados por el Sinaga, los trabajadores que se adhieran a esta organización contarán con el reconocimiento que otorga la Ley Federal del Trabajo, además que seguirán gozando de todos sus derechos laborales.

"Los derechos que adquiriste son irrevocables e irrenunciables, no porque te cambies de sindicato vas a perder alguna prestación, todo beneficio ya adquirido, estés, no estés, o te cambies, está siendo protegido y cada derecho es tuyo como trabajador, tú eres trabajador y todo beneficio de contrato colectivo te permea", abundó durante su exposición.

El líder sindical dijo que la empresa Constellation Brands fue notificada de la conformación de esta organización sindical el 21 de enero del año en curso, a la que se le entregó un listado de los trabajadores que aceptaron adherirse libremente para buscar una nueva competitividad.

En esta primera etapa se tienen afiliados entre 30 a 50 trabajadores que se encuentran en proceso de entregar la papelería correspondiente, con miras a seguir creciendo.

Los sindicalistas trabajarán con las premisas de equidad, transparencia y una representatividad digna para los trabajadores de la planta que decidan adherirse.

Durante su intervención, Pedro Enrique Robles Castillo, secretario general del Sinaga, dijo que este esfuerzo se realiza haciendo hincapié en la libre sindicalización para hacer valer los derechos laborales de los trabajadores.

En la organización participan trabajadores que tienen más de 20 o 30 años, quienes afirman que hacen esto movidos por la convicción y basados en los derechos que les otorga la reforma laboral.

Los representantes de la organización sindical afirmaron que a raíz de la reforma laboral los trabajadores tienen la facultad de organzarse y ejercer su derecho sin represalias