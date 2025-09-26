Se capacitan empresarias de Obregón en Inteligencia Artificial

En busca de fortalecer a las empresarias y emprendedoras, además de capacitarlas en las nuevas herramientas tecnológicas, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Capítulo Sonora, sostuvo la conferencia "Empieza a usar la IA: Descubre cómo potenciar tu Trabajo con Inteligencia Artificial" impartido por Napoleón Sánchez Pineda.

Durante su intervención el conferencista invitó a las mujeres empresarias a usar estar herramienta en sus negocios, desmitificar los aspectos negativos y sacar provecho de lo que ofrece.

"Son herramientas tecnológicas, las cuales llegaron para quedarse muchas de ellas, y el llamado aquí no es tanto a que nos volvamos unos expertos informáticos, sino que las podamos a nuestra vida personal, nuestra vida profesional y estas herramientas no vienen a reemplazarnos sino a potenciarnos profesionistas, en el ámbito empresarial y en general como humanos".

En el ámbito empresarial la Inteligencia Artificial puede aplicarse para aspectos tan básicos como la redacción de un correo hasta cosas más avanzadas como la elaboración de códigos de páginas web, ilustraciones, imágenes, videos profesionales, interpretación de datos, detección de amenazas cibernéticas, entre otros que ayudan a potenciar a las empresas.

QUIEREN IMPULSAR A LAS MUJERES EMPRESARIAS

María Eugenia García Ruiz, presidenta del CCME Capítulo Sonora, dijo que la plática se impartió a 30 agremiadas al consejo, quienes acudieron porque están conscientes de la importancia de la Inteligencia Artificial para los negocios y en el ámbito profesional.

"Es algo que es de hoy y que necesitamos saber cómo utilizarlo para potenciar nuestros negocios, para que la economía se genere que es parte de los objetivos del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias".