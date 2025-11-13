  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Se aprecian auroras boreales en la región

El fenómeno astronómico se pudo apreciar hacia el horizonte norte

Nov. 13, 2025
El año pasado se registraron auroras boreales en mayo, las cuales fueron documentadas en esta región
Auroras boreales se apreciaron en diferentes puntos de la región debido a que al choque del viento solar con el campo magnético terrestre, informó el profesor de la asignatura de Astronomía del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) Carlos Vega Amaya.

Las auroras boreales se apreciaron en diferentes puntos de la región y fueron captadas en áreas como Hermosillo y en el horizonte norte de Cajeme, así como otras zonas en el extranjero.

Este fenómeno astronómico se aprecia desde la tierra como luces rojizas en el cielo, los cuales son ocasionados por los vientos solares al chocar con el campo magnético de nuestro planeta.

El académico explicó que este es un fenómeno muy raro e inusual, el cual depende del clima solar, el cual desprende los vientos que son enviados hacia la tierra.

"No han sido comunes, el año pasado y esta ocasión ocurrieron eyecciones solares que apuntaba a nuestro planta, las cuales lo provocaron, es un fenómeno muy inusual que depende del clima solar", dijo.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


