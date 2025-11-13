Padres toman escuela en la 410 temen brote de dengue

Padres de familia se manifestaron por fuera de la escuela Juan Maldonado de la colonia 410 para exigir a las autoridades que limpien el predio aledaño al plantel y fumiguen el sector contra el mosco, luego que se tuvieran casos confirmados y sospechosos de dengue.

Aracely Ramira, madre de familia, dijo que la sociedad de padres coopera para la limpieza del plantel, pero el problema es en el predio de las inmediaciones que se llenó de maleza luego de las lluvias de verano.

"Hay preocupación y miedo latente de que se propague por eso estamos haciendo el llamado a la autoridad".

Agregó que se tienen tres casos confirmados y dos sospechosos del dengue en diferentes grados de la escuela, por lo que urgió a que se tomen medidas y se limpie el predio que se encuentra por fuera, en donde no sólo se tiene maleza, sino también basura e incluso animales muertos.

PIDEN SOLUCIÓN A LAS AUTORIDADES

Los padres de familia ya ingresaron una petición al Ayuntamiento de Cajeme y a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para que se limpie el área desde octubre, sin embargo, no han tenido respuesta y los padres temen que los moscos continúen reproduciéndose.

La escuela tiene a más de 150 estudiantes matriculados y los padres de familia afirman que los menores corren el riesgo de contagiarse de la enfermedad.

Los manifestantes instalaron un candado para evitar que se ingresara en el plantel educativo.