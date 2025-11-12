Obregón se prepara para recibir la nueva expo anime AkiMatsuri

La emoción por el anime, los videojuegos y la cultura geek llega a Ciudad Obregón con la Convención AkiMatsuri, un evento que promete reunir a fanáticos de todas las edades el próximo domingo 16 de noviembre en el Centro Magno, con un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche.

Organizado por César Félix y Sylvia Segura, Akimatsuri nace con la intención de ofrecer a la comunidad de Obregón un espacio divertido, seguro y familiar.

"Este evento está hecho con todo el cariño y esfuerzo de fans para fans. Nuestro objetivo es ofrecer a la comunidad de Obregón y sus alrededores un espacio seguro y acogedor donde puedan celebrar su pasión por la cultura japonesa", expresaron los organizadores.

INVITADOS ESPECIALES Y CONCURSOS

Entre los invitados confirmados se encuentran reconocidos actores de doblaje como Mike Leal, voz de Eren Yeager en Attack on Titan, y Gina Sánchez, voz de Nami en One Piece.

También asistirán los cosplayers Bustio Cos y Morgaine, además del influencer PokeVeto, quien convivirá con los asistentes durante el evento.

El público podrá disfrutar de stands de mercancía, comida, ilustradores locales y actividades en escenario. Además, habrá concursos de pasarela cosplay, K-Pop grupal e individual, y dinámicas especiales para todos los visitantes.

TORNEOS CON GRANDES PREMIOS

Los amantes de los juegos de cartas y los videojuegos también tendrán su espacio. Se realizarán torneos de TCG de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, One Piece y Lorcana, además de un torneo de Smash Bros con un premio total de 10 mil pesos a repartir entre el top 8.

También se llevará a cabo un torneo de Beyblade, ideal para quienes disfrutan de la competencia en familia.

BOLETOS Y PUNTOS DE PREVENTA

Los boletos se encuentran en preventa por 150 pesos y en taquilla el día del evento por 180 pesos.

La preventa está disponible en los siguientes establecimientos oficiales de Ciudad Obregón:

Caferisco – Tabasco #636, entre Niños Héroes y Jesús García

Poke Nación Store – Valentín Gómez Farías y Coahuila #103

Orizuru Comida Japonesa – Golfo de California #1802-A, Prados del Tepeyac

Games Plaza – Hidalgo #698, local 2 y 3

La Cabaña 713 – Veracruz #713 Sur

Jazz Club Academia – París #553, Bellavista

Koi Coffee Drink – Michoacán #172, esquina con Río Grijalva, Col. del Valle

UNA CELEBRACIÓN PARA LA COMUNIDAD GEEK

La Convención AkiMatsuri busca convertirse en un punto de encuentro anual para los seguidores del anime, los videojuegos y la cultura japonesa.

"Queremos que sea un evento familiar, lleno de buena energía, diversión y momentos inolvidables para todos", concluyeron los organizadores.

Si eres amante del anime, el cosplay o los videojuegos, AkiMatsuri en Ciudad Obregón debe ser tu próximo destino este 16 de noviembre en Centro Magno. Una experiencia que promete marcar el inicio de una nueva tradición para la comunidad geek del sur de Sonora.