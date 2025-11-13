Locales del Mercajeme trabajan para subsanar recomendaciones en el marco del Buen Fin

Alrededor de diez locales siguen cerrados en el Mercajeme luego de las revisiones de Protección Civil y se espera que subsanen las observaciones para aprovechar la afluencia del Buen Fin y cumplir el plazo dado por la autoridad, informó el administrador del centro comercial, Esteban Valdez Gascón.

Los locales que permanecen cerrados representan cerca del cinco por ciento de los poco más de 200 que hay en el Mercajeme, entre los que se encuentran el Oomapas de Cajeme, Lotería Nacional y comercios, los cuales hasta la mañana del jueves continuaban trabajando en terminar de subsanar.

Valdez Gascón explicó que a pesar de estos que están cerrados, el 95 por ciento ya cumplió con todas las observaciones de Protección Civil y el Mercajeme está listo y en condiciones seguras para atender a toda la población durante el Buen Fin.

"La gran mayoría de los locatarios ya cumplieron con los requisitos de Protección Civil, el mercado está ahorita totalmente apto para atender al público, está recién revisado, se corrigieron todos los puntos que habían dado, entonces la ciudadanía puede venir con toda confianza de que el Mercajeme está libre de todo problema".

Las observaciones que se hicieron fueron principalmente enfocadas a temas eléctricos y la obstrucción que había en los pasillos, los cuales se subsanaron y las mercancías de los negocios permanecen detrás de las líneas amarillas.

ATIENDEN RECOMENDACIONES NEGOCIOS DEL CENTRO

Otros negocios del centro que fueron clausurados como Gabenci o Alice Boutique también se encuentran trabajando de forma normal, luego de haber cumplido con las observaciones.

Los vendedores ambulantes también despejaron las banquetas en las que se encuentran instalados para que haya mejor afluencia.