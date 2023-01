Salario profesional es obligatorio: Soto

“Todo lo que viene en la Ley Federal del Trabajo no es opcional, todas las prestaciones que manejan son prestaciones mínimas y de ahí no me puedo bajar y es lo mínimo que se le puede dar al trabajador porque es una norma”, agregó en entrevista en el noticiero Sonora a Diario que se transmite a través de Facebook de Diario del Yaqui y que conduce Marco Polo Armenta.

Los salarios mínimos que rigen al país a partir del 1 de enero del 2023 fueron establecidos por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) el 1 de diciembre del 2022.

Ésta, contiene los salarios mínimos generales y profesionales vigentes en las dos áreas geográficas con que divide al país que son: la zona libre de la frontera norte y el resto del país, y contempla el salario de 62 profesionales y oficios.

“Y los profesionales hablamos de enfermeras, oficios como herreros, maestro de albañil, existe un tabulador que va marcando cuál es el salario mínimo que le corresponde, ese no entra en el salario mínimo general … Aquí no es opcional, es lo que tengo que ganar y lo que debo obtener como mínimo ya partir de ahí lo que sea”, apuntó.

Los salarios de albañiles, trabajadores de mostrador, peluqueros, cocineros, costureros, choferes, electricistas, pintores, plomero, reportero en prensa diaria impresa, reportero gráfico en prensa diaria impresa, sastre, secretario, tapicero, entre otros integran la larga lista disponible en el sitio de la Secretaría del Trabajo Tabla de Salarios Mínimos 2023.

Los salarios varían dependiendo de la actividad desarrollada y lugar donde se encuentre, partiendo del salario mínimo general de 207.44 a 464.51, habiendo excepciones donde el salario se mantiene en ambas zonas, como el de reportero y reportero gráfico.