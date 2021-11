Roban gatos en la colonia Campestre

Según algunos vecinos y vecinas de esa colonia, los gatos han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro, por lo que se presume se trata del robo de mascotas.

Ante este hecho, existe el temor de que los animales sean víctimas de maltrato o sacrificios, ya que son varios los gatos desaparecidos, tal es el caso de la mascota de Marco Paredes, uno de los vecinos afectados.

"Desde el sábado ya no encontré al michi, pero hay varios gatos que ya no he visto que jugaban junto con el mío, y vecinos también me han reportado la desaparición de sus gatos", comentó.

Es en el sector de la calle Mariano Abasolo y Coahuila, además de calles aledañas, en donde se ha presentado el robo de estos animales.

En días pasados, la presidenta de la Asociación Protectora de Animales Casa Hogar Para Perros Desprotegidos, Luz Esther Salazar León, alertó sobre posibles casos.