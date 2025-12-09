Recomienda experto de Obregón revisión del carro antes de salir a carretera

Las personas que vayan a salir de viaje en su carro o manejar en la ciudad, deberían revisar el estado de sus llantas, puntos principales de suspensión y frenos para evitar accidentes, recomendó el profesor de Mecánica del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) plantel Obregón, Daniel Alberto Martínez Guzmán.

El profesor recomendó a las personas que van a salir de Obregón a aprovechar el pago de sus aguinaldos para revisar sus carros, darles sus servicios de rutina, revisión de suspensión, frenos, llantas, entre otros.

"La recomendación es que no salgan hasta que revisen bien su carro, muchos de los accidentes en carretera suceden porque las llantas están en mal estado, porque no revisan los frenos, suspensión", añadió.

IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO PARA EVITAR ACCIDENTES

Martínez Guzmán dijo que ya se han estado acercando a los talleres de Obregón las personas a darle servicio a sus vehículos porque están próximos a salir, lo cual dijo que es positivo para evitar accidentes.

"Mucha gente lo ha estado haciendo, de hecho, hemos tenido mucha gente que va a salir de la ciudad y llegan por revisión de baleros, frenos y suspensión, le hacen también los servicios de rutina, lo que son los cambios de aceite, de bujías".

Con respecto a quienes se van a quedar en la ciudad, recomendó revisar los puntos principales de la dirección, suspensión y frenos.

"Por las condiciones de las calles de la ciudad, fallan mucho los puntos principales de la suspensión, por eso pueden aprovechar los aguinaldos para ver esos temas", detalló.

Los costos de revisión son muy variables dependiendo de factores como taller, carro, entre otros, pero de forma general, en el caso de la suspensión tiene un costo que oscila entre los 300 a 400 pesos el diagnóstico, los frenos de 500 pesos, entre otros.

Recomendó llevar el vehículo con el mecánico de confianza antes de salir a carretera y destinar una parte para el pago de los servicios de rutina.