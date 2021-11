Y es que tras el secuestro del cual fue víctima, en los próximos días será refugiada fuera de Sonora por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Noticia Relacionada Resguardan a integrante de Madres Buscadoras

PUBLICIDAD

"En el momento en que me llevaban, dije: "ya no voy a volver", pensé en mi hijo, en quién lo va a buscar; no quiero que mis hijas se arriesguen, por eso soy yo la que anda en el monte buscando", platicó la integrante del colectivo.

Fueron cerca de 17 horas las que Leticia permaneció secuestrada, e incluso fue agredida físicamente, sin embargo, no le ha pasado por la mente el dejar las búsquedas, aunque de momento no sabe por cuánto tiempo tendrá que dejar de participar en ellas.

Platicó que, hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte de las autoridades sobre avances en su caso.

"Muchas compañeras y su familia ya no querían que siguiera buscando por el temor, entonces yo les digo que gracias a Dios estoy viva y que no hay que tener miedo, tenemos que seguir adelante, no dejar de buscar a nuestros familiares, porque nadie los va a buscar si nos pasa algo", agregó.

Leticia se unió a Madres Buscadoras hace más de un año, pues el 27 de junio su hijo Alice Alfredo Rousse Álvarez desapareció, a los meses fue su esposo Julián Francisco Castillo, a quienes no ha dejado de buscar.