Requieren policías mejor equipamiento: FUPAC

El dirigente del Frente único Profesional (FUPAC), manifestó que a pesar de que se tenga la capacitación táctica, el no contar con armas, chalecos antibalas e incluso cascos, no hay manera para hacer frente a un atentado o enfrentamiento.

"Hay técnica y táctica, pero no hay equipo suficiente, los elementos tienen el valor y el alma puesta en su trabajo, pero no pueden hacer nada si no se gestiona el equipamiento".