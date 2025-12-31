Repunte en pescados y mariscos, en enero

Luego de un mes de diciembre en el que el sector de comercialización de pescados y mariscos en el municipio de Cajeme se mantuvo deprimido, se espera que en el primer mes de 2026 se registre un buen repunte, indicó Carlos Yánez González.

El encargado de una pescadería en el Mercadito Unión manifestó que es algo cíclico, que las personas incrementen mucho su consumo de carnes en el mes de diciembre, pero llega un punto en el que reducen su ingesta de ese tipo de proteína, para cambiarla por algo un poco más ligero, y ese es el mes de enero.

Este cambio en la alimentación de los ciudadanos ayuda a que las ventas mejoren, y a la vez suban los ingresos para los negocios de productos del mar, así como de agua dulce, expresó.

Y aunque la comercialización estuvo baja en el último mes del año, "esto no quiere decir que no se venda, sólo que cambia también la dinámica de lo que la gente consume, porque sí hay ventas, pero de otros productos", expuso.

Así dijo, los clientes redujeron la compra de productos para prepararlos fríos o crudos como en ceviche o cocteles, para ir por aquellos que se usan cocinados; así, en el doceavo mes de 2025 compraron más los filetes de lenguado, curvina y tilapia, para hacerlos fritos, al vapor o empapelados, y en cuanto a los enteros, prefirieron los pargos para zarandear y para caldo.

Los precios se mantuvieron sin variación, de manera que, en cuestión de filetes, la tilapia, curvina y cazón están en 120 pesos, y el lenguado en 180; por lo que toca a los enteros, el pargo cuesta 160 el kilogramo, la baqueta en 140 y la curvina en 70 pesos en promedio.

El camarón cuesta 180 pesos el mediano, 200 pesos el grande y 220 tamaño jumbo, reveló el entrevistado.