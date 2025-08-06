  • 24° C
Ciudad Obregón

Registran diariamente a más de 500 mujeres

Sigue el registro de beneficiarias en el CUM de Ciudad Obregón; el sábado será para todas las letras

Ago. 06, 2025
Muy buena aceptación ha tenido el programa Pensión Mujeres Bienestar, en el que se está registrando a aquellas que cuentan con 60 a 64 años de edad, a las que se atiende en número de entre 500 y 600 diariamente en el Centro Integrador de la Secretaría del Bienestar ubicado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, manifestó personal de la dependencia federal.

Dicho registro comenzó el 1 de agosto y se lleva a cabo respetando el orden alfabético que se estableció desde un principio, por lo que este jueves le corresponderá a las féminas cuyo primer apellido comienza con la letra N a la R.

Esto será de lunes a viernes, y el sábado quienes no alcanzaron a registrarse podrán hacerlo, sin importar la letra de su apellido, expresaron los operadores del programa.

Aquellas personas que no cuenten con su INE, porque se les extravió, pueden acudir a la dependencia llevando ya sea la credencial del Inapam o su pasaporte vigente, que sirven también como identificación oficial, dijeron.

El horario de atención es de 8:00 a 15:00 horas, y se debe acudir con documentos en original y copia, como son una identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP (impresión reciente), un comprobante de domicilio y un teléfono de contacto, informaron.

ADULTOS MAYORES

Asimismo, hicieron el llamado a hombres y mujeres que cumplieron los 65 años o los van a cumplir durante el presente mes, para que tenga sus documentos a la mano, ya que es muy probable que durante agosto se abra el registro de los nuevos beneficiarios.

Francisco Angulo
