Cae 20% en julio venta de equipos por el Programa ASI

Durante el mes de julio de 2025, el programa Ahorro Sistemático Integral (ASI) en la zona Obregón registró una caída del 20.37 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, en cuanto a la colocación de equipos y sistemas ahorradores de energía, informó Edgardo Mauricio Galaviz Martínez.

El coordinador del programa en la zona, que abarca los municipios de Cajeme y Navojoa además de algunos otros del sur de la entidad, expresó que en el mes que recién concluyó se comercializaron 129 equipos en total, a diferencia de los 162 que se vendieron en julio de 2024.

De este número, en Ciudad Obregón en julio de 2025 se colocaron 34 aires acondicionados 24 refrigeradores, 17 lavadoras y cinco aislamientos térmicos; en Navojoa en el mismo periodo se vendieron 25 aires acondicionados, 18 refrigeradores y seis lavadoras, informó el funcionario.

De los 162 que se colocaron en el séptimo mes de 2024, en Ciudad Obregón se registraron 43 aires acondicionados, 44 refrigeradores, 23 lavadoras y tres aislamientos térmicos. En Navojoa, en ese mismo mes se comercializaron 30 aires acondicionados, 16 refrigeradores y tres lavadoras, agregó.

Galaviz Martínez invitó tanto a ciudadanos en general como a negocios, a cotizar con empresas establecidas adheridas al programa, los sistemas de paneles para energía solar fotovoltaica, los cuales se pagarían a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).