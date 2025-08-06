  • 24° C
Vecinos se manifiestan por fugas de agua en colonias Santa Fe y Casa Real

No descartan tomar medidas más estrictas si no hay una solución a la problemática

Ago. 06, 2025
Intransitables son como se encuentran algunas calles de las colonias Casa Real y Santa Fe, debido a las deplorables condiciones en que se encuentra la terracería y las inundaciones por fugas de agua limpia y sucia, por lo que vecinos afectados decidieron manifestarse la tarde de ayer.

Jesús Ramírez, junto con otros residentes, hablaron sobre las afectaciones que viven día a día, pues esta situación prevalece desde hace meses y empeora con las lluvias que se registran en el municipio.

imagen-cuerpo

"Se han quedado hasta 3 carros tirados por las inundaciones, hay agua limpia y aguas negras, se están revolviendo, hemos reportado al Oomapasc y nos decían que ya se había atendido este caso. Han salido animales, mosquitos y apesta mucho, los niños ya no pueden ni salir a las banquetas", comentó.

Tras la manifestación pacífica, personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) llegó a la zona para realizar una revisión de uno de los puntos más críticos, siendo este el cruce de las calles Pascual Orozco con las vialidades Sol y Mayo.

Los inconformes dieron a conocer que esperan que el problema sea solucionado de manera definitiva y advirtieron que, de no ser así, no descartan cerrar el paso por algunas de las calles, a manera de manifestación.

Además del mal olor, el riesgo para los automovilistas, y la presencia de fauna nociva, los vecinos se ven afectados con relación al servicio de transporte, pues conductores de plataforma evitan entrar a esta zona por esta situación. El transporte urbano también se ve afectado al transitar por la colonia

Javier Zepeda
Javier Zepeda
