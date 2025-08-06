No hay vacunas BCG en Sonora

Actualmente, en centros de salud y hospitalarios situados en territorio sonorense no se cuenta con existencia de la vacuna BCG, la cual se aplica generalmente al nacer y previene contra formas graves de la tuberculosis, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Pública del estado de Sonora.

Indicó la dependencia que será hasta mediados de septiembre del presente año cuando esta se va a comenzar a distribuir nuevamente, pues el biológico está en proceso de liberación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Según la dependencia estatal, en todo el país e incluso en otros países no se cuenta en este momento con la vacuna, derivado de que el laboratorio productor que está ubicado en la India, cambió a su nueva planta de producción y esto derivó en los inconvenientes.

El esquema de vacuna BCG es una dosis se aplica al nacer o de cero a 14 años de edad, mencionó la dependencia estatal.

La información señala que desde el 1 de julio de 2025 se cuenta con registro nominal de todos los recién nacidos que no han recibido la dosis de BCG, y se informará a todos los padres y madres de familia de manera oficial en cuanto llegue el abasto de vacuna al estado, para que acudan a las distintas unidades y centros de salud para que los menores puedan recibirla y así estén protegidos.