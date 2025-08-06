  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 6 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

No hay vacunas BCG en Sonora

Desde el 1 de julio se hace un registro de los niños que no la han recibido, y se espera que en septiembre comience a ser aplicada

Ago. 06, 2025
No hay vacunas BCG en Sonora

Actualmente, en centros de salud y hospitalarios situados en territorio sonorense no se cuenta con existencia de la vacuna BCG, la cual se aplica generalmente al nacer y previene contra formas graves de la tuberculosis, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Pública del estado de Sonora.

Indicó la dependencia que será hasta mediados de septiembre del presente año cuando esta se va a comenzar a distribuir nuevamente, pues el biológico está en proceso de liberación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Según la dependencia estatal, en todo el país e incluso en otros países no se cuenta en este momento con la vacuna, derivado de que el laboratorio productor que está ubicado en la India, cambió a su nueva planta de producción y esto derivó en los inconvenientes.

El esquema de vacuna BCG es una dosis se aplica al nacer o de cero a 14 años de edad, mencionó la dependencia estatal.

La información señala que desde el 1 de julio de 2025 se cuenta con registro nominal de todos los recién nacidos que no han recibido la dosis de BCG, y se informará a todos los padres y madres de familia de manera oficial en cuanto llegue el abasto de vacuna al estado, para que acudan a las distintas unidades y centros de salud para que los menores puedan recibirla y así estén protegidos.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
Contenido Relacionado
Cae 20% en julio venta de equipos por el Programa ASI
Ciudad Obregón

Cae 20% en julio venta de equipos por el Programa ASI

Agosto 06, 2025

En el séptimo mes de 2025 se colocaron 129 en total contra los 162 de 2024, en la zona Obregón

Vecinos se manifiestan por fugas de agua en colonias Santa Fe y Casa Real
Ciudad Obregón

Vecinos se manifiestan por fugas de agua en colonias Santa Fe y Casa Real

Agosto 06, 2025

No descartan tomar medidas más estrictas si no hay una solución a la problemática

Inconforma a ciudadanos de Cajeme multas por poda de árboles
Ciudad Obregón

Inconforma a ciudadanos de Cajeme multas por poda de árboles

Agosto 06, 2025

El tema fue puesto sobre la mesa durante una audiencia pública con el alcalde Javier Lamarque Cano