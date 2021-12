Refuerzo para adultos mayores inicia con el pie izquierdo

Como pésimo calificaron la gran mayoría de solicitantes del proceso de vacunación de refuerzo para personas de la tercera edad y "rezagados", cuyo inicio fue este lunes 20 de diciembre.

"Pésimo, horroroso, no hay orden, la gente se mete, hay muchos adultos mayores que traen sus familiares y los familiares los meten y no respetan fila, hay muchas filas por todas partes no se sabe a cuál es, llegamos antes de las 8:00 de la mañana", destacó una solicitante que iba por su segunda dosis.