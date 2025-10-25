Reducen sus utilidades para conservar clientes

Con el propósito de conservar la clientela, comerciantes del giro de pescados y mariscos en el municipio de Cajeme mantienen los precios sin aumento, aunque con ello se reduzcan sus utilidades; ello ante las alzas temporales de los precios derivadas de la escasez de producto en el sur de Sonora, expresó Carlos Yánez González.

El encargado de una pescadería en Ciudad Obregón comentó que actualmente la mayoría de las especies de pescado que tienen a la venta han estado llegando a precios más altos, debido a que lo están trayendo de otros estados; sin embargo, la diferencia de costo no puede ser trasladada de manera directa al consumidor, por lo que el permisionario tiene que absorber parte de la pérdida.

El desabasto que persiste, se debe a que la mayoría de pescadores aún siguen en la búsqueda del camarón, pero se espera que a mediados de noviembre la situación se estabilice y muchos de ellos vuelvan a la captura de escama.

Durante los últimos meses, dijo, la falta de surtido completo ha provocado que también las ventas tiendan a bajar, por lo que se espera que con el abasto al 100 por ciento estas mejoren.

Con respecto al Día de Muertos, expresó que no hay una previsión cercana que diga cómo son las ventas en esa fecha, por lo que se espera que pudieran mejorar en cierta medida.

Los precios del producto se están manteniendo; de esta manera, en pescados enteros se tiene que la sierra, tilapia y curvina cuestan a 70 pesos el kilogramo; el pargo está a 160 pesos y a 45 la liza.

Por lo que toca a los filetes, la tilapia tiene dos precios: la regional a 120 y a 140 la importada; el lenguado está a 180 pesos; la curvina y el cazón a 120. Finalmente, dijo que el camarón mediano está a 180 y el grande a 200.