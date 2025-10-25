  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 25 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Persisten baldíos sucios en Cajeme

Son usados como basureros clandestinos y generan fauna nociva que afecta a los vecinos

Oct. 25, 2025
A pesar de las multas y los distintos llamados a la conciencia por parte la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable, persisten baldíos que son usados como basureros clandestinos en el municipio de Cajeme, lo que causa una mala imagen y genera afectaciones a los habitantes de distintas colonias.

Ejemplo de ello es un solar que se encuentra en la comisaría de Esperanza, por la calle Francisco Márquez entre Puerto de Guaymas y Hermanos Talamante, el cual empieza a generar la presencia de fauna nociva, con la maleza que ha crecido debido a las recientes lluvias que se han registrado.

"Está muy cochino otra vez, lo habían limpiado porque Ecología Municipal había notificado a las personas responsables, sin embargo, se dejó crecer la maleza y ya han empezado a salir algunos animales, lo cual es molesto para nosotros, además de que algunas personas arrojan basura", dijo Angélica, quien recurrentemente atraviesa esta calle para llegar a su trabajo.

En distintas ocasiones, el titular de la dependencia, Juan Carlos Gil Núñez, ha explicado que cada sanción es por diferente monto, pues se hace de acuerdo a lo que marca la Ley de Ingresos, y la multa se aplica de acuerdo a los metros cuadrados del lote, por lo que puede ir de los 4 mil a los 20 mil pesos, dependiendo el caso.

El año pasado se aplicaron más de 145 sanciones a dueños por no limpiar sus solares, equivalentes a un monto que ascendió a un millón 928 mil pesos.

Javier Zepeda
Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

