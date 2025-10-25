  • 24° C
Ciudad Obregón

Invitan a cajemenses a Jalo por el Arte

Por medio de este programa la asociación Jalo por Obregón rescata espacios públicos para dar un mejor rostro a la ciudad

Oct. 25, 2025
Una invitación realiza la asociación civil Jalo por Obregón para que los cajemenses acudan al evento Jalo por el Arte, que tendrá lugar este día a partir de las 17:00 horas en el parque Privada del Rosario, ubicado en la colonia Las Haciendas; el evento será para celebrar el rescate de este espacio público y contará con batucada, caballetes, la participación de un payaso y un espacio para contar cuentos a niños.

La presidenta, Adriana Robles Vázquez, recordó a la sociedad que hace 2 años aproximadamente se inició con este proyecto, que consiste en realizar acciones para mejorar aquellos rincones que han sido vandalizados o se encuentran descuidados, lo que a su vez contribuye a una mayor percepción de seguridad e identidad en las colonias.

“Ya tenemos 2 años con este proyecto. Yo creo que hemos llegado a más de 20 comunidades, todas en parques o cercanas a canchas deportivas que ya se han rescatado, trabajando con comités de vecinos. La verdad es que sí es importante llevar cultura a zonas vulnerables donde históricamente no tienen el acceso a música apropiada para los niños, ni a este tipo de actividades. Entonces, para nosotros sí es muy importante poder acercarnos estos espacios y que sean puntos de encuentro y de convivencia para todas las familias, de sano esparcimiento”, comentó.

A mediados de este mes se lanzó una convocatoria en redes sociales para que los cajemenses propusieran espacios que requirieran intervención.

“Este es un programa que tenemos para llevar a las comunidades actividades artísticas y culturales, se hace como una especie de celebración en espacios que ya son rescatados y mantenidos por comités de vecinos. Es un evento para toda la familia, totalmente gratuito”, resaltó. El parque se ubica en la calle Privada del Rosario Norte, en Las Haciendas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

