Invitan a cajemenses a Jalo por el Arte

Una invitación realiza la asociación civil Jalo por Obregón para que los cajemenses acudan al evento Jalo por el Arte, que tendrá lugar este día a partir de las 17:00 horas en el parque Privada del Rosario, ubicado en la colonia Las Haciendas; el evento será para celebrar el rescate de este espacio público y contará con batucada, caballetes, la participación de un payaso y un espacio para contar cuentos a niños.

La presidenta, Adriana Robles Vázquez, recordó a la sociedad que hace 2 años aproximadamente se inició con este proyecto, que consiste en realizar acciones para mejorar aquellos rincones que han sido vandalizados o se encuentran descuidados, lo que a su vez contribuye a una mayor percepción de seguridad e identidad en las colonias.

“Ya tenemos 2 años con este proyecto. Yo creo que hemos llegado a más de 20 comunidades, todas en parques o cercanas a canchas deportivas que ya se han rescatado, trabajando con comités de vecinos. La verdad es que sí es importante llevar cultura a zonas vulnerables donde históricamente no tienen el acceso a música apropiada para los niños, ni a este tipo de actividades. Entonces, para nosotros sí es muy importante poder acercarnos estos espacios y que sean puntos de encuentro y de convivencia para todas las familias, de sano esparcimiento”, comentó.

A mediados de este mes se lanzó una convocatoria en redes sociales para que los cajemenses propusieran espacios que requirieran intervención.

“Este es un programa que tenemos para llevar a las comunidades actividades artísticas y culturales, se hace como una especie de celebración en espacios que ya son rescatados y mantenidos por comités de vecinos. Es un evento para toda la familia, totalmente gratuito”, resaltó. El parque se ubica en la calle Privada del Rosario Norte, en Las Haciendas.