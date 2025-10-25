Piden a cajemenses tener precaución al manejar por cierre de calles

En lo que resta de este mes 18 puntos viales de Ciudad Obregón permanecerán con acceso restringido por la rehabilitación de algunas calles, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública hace un llamado a la ciudadanía, para que tenga precaución al desplazarse.

El titular de la dependencia, Mario Alfaro Vázquez, destacó que esto puede generar alguna molestia por parte de la ciudadanía, sin embargo, invitó a los cajemenses a ser pacientes mientras se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación, pues son necesarios para mejorar la movilidad.

Entre los puntos del municipio en donde el acceso está cerrado a los automovilistas se encuentra el cruce de la calle Paseo de la Paz con la California y el bulevar Villa Bonita, así como la calle Yucatán entre 6 de abril y Jesús García.

Otro punto es la intersección de las calles Baca Calderón y Flavio Bórquez, en la colonia Sochiloa, donde vecinos recientemente dijeron verse afectados por el cierre de estas vialidades y dijeron tener esperanza en que concluirán pronto.

El alcalde Javier Lamarque Cano informó recientemente que en lo que resta del año se pondrán más obras en marcha, relacionadas a la rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria, así como reparación de calles, las cuales se darán a conocer en su momento.

Junto a las que actualmente se encuentran en curso, serán un total de 35 obras aproximadamente, adelantó. Cabe señalar que también se encuentra en proceso la modernización del Parque Infantil Ostimuri, por lo que este permanece cerrado hasta nuevo aviso.

El presidente municipal recientemente anunció que el gobierno estatal dará un apoyo a Cajeme de 50 millones de pesos para rehabilitar la red de alcantarillado.