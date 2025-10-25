Fieles peregrinan por la esperanza en la Diócesis de Ciudad Obregón

Fieles de la Iglesia Católica e integrantes de la Pastoral Profética en la Diócesis de Ciudad Obregón realizaron una peregrinación hacia la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús con el objetivo de anunciar el Evangelio a la sociedad, misma que fue acompañada con una charla impartida por el padre David Ortega sobre el perfil de las personas misioneras.

La hermana Judith, coordinadora de esta Pastoral, dio a conocer que esta actividad fue encomendada a cada una de las distintas Pastorales de la Diócesis, con el fin de anunciar “la buena nueva”, que es la palabra de Dios. Asimismo, quienes participaron en la peregrinación tuvieron la oportunidad de pasar por el Pórtico de la Esperanza, para recibir la indulgencia plenaria.

“Se trata de una peregrinación a la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, acompañada de una charla sobre el perfil misionero que fue impartido por el padre David Ortega. Es una peregrinación de la esperanza que en la Diócesis se nos ha pedido a cada pastoral, cada grupo, cada decanato, hacerla durante este año. Entonces, este día lo realizó la pastoral profética, que es la comisión que tiene 6 dimensiones”, explicó.

Esta pastoral cuenta con la dimensión de evangelización y catequesis, así como con la de pueblos originarios, pastoral educativa y cultura, misiones, animación bíblica y la dimensión de fuerzas armadas.

“Cada una de ellas tiene un coordinador y tiene su equipo de trabajo, así como sus miembros. En mi caso, estoy encargada de la Pastoral Profética Diocesana, de manera que coordino, impulso y motivo a los encargados de las dimensiones”, comentó.