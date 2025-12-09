  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Recomienda experto de Obregón revisión del carro antes de salir a carretera

La revisión de los vehículos y sus servicios ayudará a evitar accidentes en la carretera

Dic. 09, 2025
Los talleres se encuentran funcionando en estas fechas para atender a quienes soliciten estos servicios
Los talleres se encuentran funcionando en estas fechas para atender a quienes soliciten estos servicios

Las personas que vayan a salir de viaje en su carro o manejar en la ciudad, deberían revisar el estado de sus llantas, puntos principales de suspensión y frenos para evitar accidentes, recomendó el profesor de Mecánica del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) plantel Obregón, Daniel Alberto Martínez Guzmán.

El profesor recomendó a las personas que van a salir de Obregón a aprovechar el pago de sus aguinaldos para revisar sus carros, darles sus servicios de rutina, revisión de suspensión, frenos, llantas, entre otros.

"La recomendación es que no salgan hasta que revisen bien su carro, muchos de los accidentes en carretera suceden porque las llantas están en mal estado, porque no revisan los frenos, suspensión", añadió.

imagen-cuerpo

Importancia del mantenimiento para evitar accidentes

Martínez Guzmán dijo que ya se han estado acercando a los talleres de Obregón las personas a darle servicio a sus vehículos porque están próximos a salir, lo cual dijo que es positivo para evitar accidentes.

"Mucha gente lo ha estado haciendo, de hecho, hemos tenido mucha gente que va a salir de la ciudad y llegan por revisión de baleros, frenos y suspensión, le hacen también los servicios de rutina, lo que son los cambios de aceite, de bujías".  

Con respecto a quienes se van a quedar en la ciudad, recomendó revisar los puntos principales de la dirección, suspensión y frenos.

"Por las condiciones de las calles de la ciudad, fallan mucho los puntos principales de la suspensión, por eso pueden aprovechar los aguinaldos para ver esos temas", detalló.

Los costos de revisión son muy variables dependiendo de factores como taller, carro, entre otros, pero de forma general, en el caso de la suspensión tiene un costo que oscila entre los 300 a 400 pesos el diagnóstico, los frenos de 500 pesos, entre otros.

Recomendó llevar el vehículo con el mecánico de confianza antes de salir a carretera y destinar una parte para el pago de los servicios de rutina.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Aumento salarial beneficiará a comerciantes del centro de Obregón
Ciudad Obregón

Aumento salarial beneficiará a comerciantes del centro de Obregón

Diciembre 09, 2025

Los trabajadores que tendrán los aumentos salariales son consumidores del centro de la ciudad

Secundaria de Obregón fortalece prevención
Ciudad Obregón

Secundaria de Obregón fortalece prevención

Diciembre 09, 2025

La secundaria entregó material preventivo a los padres de familia durante una reunión que sostuvieron

Regidores esperan convocatoria para analizar Presupuesto de Egresos 2026
Ciudad Obregón

Regidores esperan convocatoria para analizar Presupuesto de Egresos 2026

Diciembre 09, 2025

También con los calefactores que se instalan al interior de las viviendas