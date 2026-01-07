  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Recibos de la luz llegan elevados en Cajeme

Las altas temperaturas de noviembre ocasionaron que los usuarios encendieran aires acondicionados con la tarifa de invierno

Ene. 07, 2026
Los usuarios verán reflejadas las altas tarifas en sus recibos de energía eléctrica
Los recibos de energía eléctrica llegaron más elevados que lo normal para esta temporada porque los usuarios encendieron los aires acondicionados durante noviembre por los calores atípicos que se registraron en la región.  

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, explicó que los recibos que llegan a los hogares en este bimestre corresponden a octubre y noviembre, en donde se refleja el alto costo de la tarifa invernal que inició en noviembre, aunque en esta región hubo quienes encendieron aún los aires acondicionados y lo ven reflejado en los recibos.

"Hemos estado observando facturas elevadas debido a que en esta factura corresponde a un recibo que abarca el mes de octubre, mes de noviembre y de acuerdo a su lectura les va llegando en estos momentos o hace unos días y refleja la disparidad del precio entre la tarifa de verano y la tarifa de invierno"

El representante de la organización dijo que a partir de los 401 kilowatts consumidos el costo de 3.91, lo cual afirmó es muy caro, por ello es que muchas personas están viendo recibos elevados y posiblemente continuarán para el siguiente bimestre.  

RECOMENDACIONES PARA EVITAR FACTURAS ELEVADAS

"Es muy caro el kilowatt arriba de los 401 kilowatts en el invierno, lo que se traduce en facturas mucho muy elevadas en este bimestre como el que está llegando", mencionó.

Recomendó a la población a tener cuidado con los aparatos de alto consumo, como son las ollas eléctricas, entre otros, que duran encendidos durante largos periodos de tiempo, ya que aun cuando las temperaturas son más benignas y ya no se requiere del clima artificial, el uso sostenido eleva el consumo de kilowatts.

En promedio, la Unión de Usuarios recibe de 50 a 70 personas diarias que solicitan las gestiones para lograr el pago a plazos de los recibos elevados que llegan.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


