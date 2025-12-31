Recibirán el 2026 con fugas de agua en Cajeme

Habitantes de la colonia México hacen un llamado al Organismo de Cajeme, ya que persiste una fuga de aguas residuales en el cruce de las calles Tabasco y Chetumal, por lo que les preocupa un posible foco de infección, además de que se ven afectados por los malos olores.

El problema surge a raíz de una alcantarilla colapsada, lo que litros de desechos broten constantemente hacia la superficie. La acumulación de agua no solo dificulta el tránsito vehicular y peatonal, sino que pone en riesgo la salud de los habitantes, quienes tienen que enfrentarse a esta situación en su día a día, en una colonia donde residen adultos mayores y niños.

Inconformes vecinos dieron a conocer, de manera anónima, que las fugas de agua han deteriorado parte del pavimento de las calles en mención y temen que sigan las afectaciones, por lo que consideran urgente que se solucione definitivamente el caso.

En distintas ocasiones se ha hecho el reporte ante el organismo operador, mencionaron, sin embargo, siguen a la espera de que se tomen cartas en el asunto, para que se arregle el problema de raíz, de manera que las familias tengan una mejor calidad de vida, pues afirman que pagan sus impuestos.

Cabe señalar que este año 2026, una de las prioridades del gobierno municipal es atender los drenajes colapsados, por lo cual se pondrán en marcha obras claves que mitiguen este problema.

Una de las principales colonias que se atenderá este año es la Benito Juárez.