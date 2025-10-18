  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 18 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Realizarán semana nacional contra el alcoholismo

Esta jornada se enfoca principalmente sensibilizar a la población, así como a los profesionales de la salud y las familias sobre los riesgos

Oct. 18, 2025
Realizarán semana nacional contra el alcoholismo

Pláticas en instituciones de salud, empresas y otros entornos para promover una concientización son algunas de las actividades que se llevarán a cabo del 20 al 26 de octubre como parte de la décima sexta Semana Nacional del Alcohólico en Instituciones y Centros de Tratamiento (SNAIET).

Alcohólicos Anónimos (AA) dio a conocer que esta jornada se enfoca en principalmente sensibilizar a la población, así como a los profesionales de la salud y las familias sobre los riesgos del alcoholismo y la recuperación a través de su programa de 12 Pasos.

La asociación destacó la importancia de que haya una detección temprana de este problema y exista a su vez un apoyo mutuo, con un servicio gratuito y anónimo.

Durante esta semana también se busca compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de Alcohólicos Anónimos con quienes están luchando contra el alcoholismo. Por ello, es que los miembros de AA, a través de sus Comités de Tratamiento y Accesibilidad, organizan diversas actividades en los municipios de Guaymas, Cajeme Navojoa y Huatabampo.

La coordinación de Alcohólicos Anónimos en el área Sonora Sur ha informado en distintas ocasiones que el alcoholismo se mantiene como una de las principales enfermedades que destruyen a las personas, de forma individual, así como a la familia; por eso la importancia de seguir compartiendo el mensaje para que llegue a la persona que sufre de esta adicción.

Otras actividades que realiza AA en el área Sonora Sur es instalar módulos de información en hospitales, escuelas, universidades, y organizaciones públicas.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Piden atender intersección vial en Villa Fontana
Ciudad Obregón

Piden atender intersección vial en Villa Fontana

Octubre 18, 2025

Baches y alcantarillas abiertas afectan la movilidad

Avanza atención a socavones de Cajeme
Ciudad Obregón

Avanza atención a socavones de Cajeme

Octubre 18, 2025

La calle mayo es una de las más afectadas por las malas condiciones de la infraestructura y las lluvias

Alistan operativos para fiestas de fin de mes en Cajeme
Ciudad Obregón

Alistan operativos para fiestas de fin de mes en Cajeme

Octubre 18, 2025

Este mes se realizan procesiones y fiestas en distintos puntos del municipio