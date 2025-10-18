Realizarán semana nacional contra el alcoholismo

Pláticas en instituciones de salud, empresas y otros entornos para promover una concientización son algunas de las actividades que se llevarán a cabo del 20 al 26 de octubre como parte de la décima sexta Semana Nacional del Alcohólico en Instituciones y Centros de Tratamiento (SNAIET).

Alcohólicos Anónimos (AA) dio a conocer que esta jornada se enfoca en principalmente sensibilizar a la población, así como a los profesionales de la salud y las familias sobre los riesgos del alcoholismo y la recuperación a través de su programa de 12 Pasos.

La asociación destacó la importancia de que haya una detección temprana de este problema y exista a su vez un apoyo mutuo, con un servicio gratuito y anónimo.

Durante esta semana también se busca compartir la experiencia, fortaleza y esperanza de Alcohólicos Anónimos con quienes están luchando contra el alcoholismo. Por ello, es que los miembros de AA, a través de sus Comités de Tratamiento y Accesibilidad, organizan diversas actividades en los municipios de Guaymas, Cajeme Navojoa y Huatabampo.

La coordinación de Alcohólicos Anónimos en el área Sonora Sur ha informado en distintas ocasiones que el alcoholismo se mantiene como una de las principales enfermedades que destruyen a las personas, de forma individual, así como a la familia; por eso la importancia de seguir compartiendo el mensaje para que llegue a la persona que sufre de esta adicción.

Otras actividades que realiza AA en el área Sonora Sur es instalar módulos de información en hospitales, escuelas, universidades, y organizaciones públicas.