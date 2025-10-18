  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 18 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Alistan operativos para fiestas de fin de mes en Cajeme

Este mes se realizan procesiones y fiestas en distintos puntos del municipio

Oct. 18, 2025
Alistan operativos para fiestas de fin de mes en Cajeme

Por los eventos que tienen lugar año con año a finales del mes de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras corporaciones encargadas de garantizar la protección de la población alistan operativos, informó el contraalmirante Claudio Cruz Hernández, titular de Seguridad Pública.

“Cada fecha en la que sabemos que vienen los diferentes eventos nosotros considerando todo tipo de operativo por parte de Seguridad Pública, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Ya estamos trabajando”, adelantó.

Una de las conmemoraciones a las que acuden cientos de cajemenses es la del Día de San Judas Tadeo. La noche del 27 de octubre se realiza una celebración especial en el Templo de este santo, ubicado al norte de la ciudad. Previamente se lleva a cabo una peregrinación en su honor, por lo que se implementa un operativo que consiste en cuidar la integridad de las personas que realizan este recorrido, por la Carretera Internacional de Ciudad Obregón.

Por otro lado, en Cajeme suelen realizarse fiestas por Halloween a finales del mes. Uno de los puntos más visitados es la calle Miguel Alemán, debido a que se llevan a cabo concursos de disfraces en establecimientos de entretenimiento, por lo que se toman acciones para garantizar el orden.

En cuanto a fiestas en la vía pública, el gobierno municipal informó que este año no se darán permisos para eventos de este tipo, como se ha hecho en otras ocasiones.

Cerca de 15 mil personas se movilizan entre el 27 y 28 de octubre, por el Día de San Judas Tadeo.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Conectar con el público, clave para vender
Ciudad Obregón

Conectar con el público, clave para vender

Octubre 17, 2025

Contar con un gran producto es el segundo factor para enganchar al cliente que este permanezca; se logró batir récord Guiness: Ana Mazú Camou

Sonora ocupa el cuarto lugar en defunciones por cáncer de mama
Ciudad Obregón

Sonora ocupa el cuarto lugar en defunciones por cáncer de mama

Octubre 17, 2025

Su tasa es de 22.3 mujeres de más de 20 años; Coahuila y Baja California, las dos entidades con el mismo número: Inegi

Javier Lamarque: No hay ningún contrato fuera de norma
Ciudad Obregón

Javier Lamarque: No hay ningún contrato fuera de norma

Octubre 16, 2025

El alcalde informó que, según el ISAF, el 99.95 por ciento del gasto público municipal no representa montos por aclarar