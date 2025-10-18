Alistan operativos para fiestas de fin de mes en Cajeme

Por los eventos que tienen lugar año con año a finales del mes de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras corporaciones encargadas de garantizar la protección de la población alistan operativos, informó el contraalmirante Claudio Cruz Hernández, titular de Seguridad Pública.

“Cada fecha en la que sabemos que vienen los diferentes eventos nosotros considerando todo tipo de operativo por parte de Seguridad Pública, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Ya estamos trabajando”, adelantó.

Una de las conmemoraciones a las que acuden cientos de cajemenses es la del Día de San Judas Tadeo. La noche del 27 de octubre se realiza una celebración especial en el Templo de este santo, ubicado al norte de la ciudad. Previamente se lleva a cabo una peregrinación en su honor, por lo que se implementa un operativo que consiste en cuidar la integridad de las personas que realizan este recorrido, por la Carretera Internacional de Ciudad Obregón.

Por otro lado, en Cajeme suelen realizarse fiestas por Halloween a finales del mes. Uno de los puntos más visitados es la calle Miguel Alemán, debido a que se llevan a cabo concursos de disfraces en establecimientos de entretenimiento, por lo que se toman acciones para garantizar el orden.

En cuanto a fiestas en la vía pública, el gobierno municipal informó que este año no se darán permisos para eventos de este tipo, como se ha hecho en otras ocasiones.

Cerca de 15 mil personas se movilizan entre el 27 y 28 de octubre, por el Día de San Judas Tadeo.