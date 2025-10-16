Javier Lamarque: No hay ningún contrato fuera de norma

  • 24° C
Ciudad Obregón

El alcalde informó que, según el ISAF, el 99.95 por ciento del gasto público municipal no representa montos por aclarar

Oct. 16, 2025
El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, dio a conocer que los contratos para obra pública que se han hecho por parte del Ayuntamiento han sido conforme a la normatividad de la ley, pues según el ISAF (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización), de los 2 mil 758 millones de pesos del gasto público del municipio de Cajeme, el 99.95 por ciento no presenta ningún monto por aclarar.

Recientemente la organización Cajeme Cómo Vamos dio a conocer que el 51 por ciento los recursos ejercidos en contratos por el gobierno municipal, en el periodo de enero a junio de este año, fueron por adjudicación directa.

Al respecto, Lamarque Cano aclaró que el porcentaje de las adjudicaciones directas que se dan para obra pública no significa que estas se lleven un mayor presupuesto en comparación con las licitaciones públicas.

“El porcentaje de las adjudicaciones directas por sí mismas no dicen nada. Por ejemplo, hipotéticamente, puede ser que un 70 por ciento de todos los contratos sea por adjudicación directa y un 30 por ciento por licitaciones públicas, pero este 70 por ciento tal vez represente solamente un 15 o 30 por ciento del presupuesto. No hay nada que se haya comprado fuera de norma, no sé si sea por falta de información, pero pareciera que dan a entender (Cajeme Cómo Vamos) que hay un manejo indebido del presupuesto, particularmente lo que se refiere a adquisiciones, pero no hay sustento informativo suficiente”, mencionó.

Agregó que la ley establece ciertos montos para el tipo de adjudicación de obras. “Al menos el 80 por ciento del presupuesto es por licitación pública y el resto son adjudicaciones directas, en el marco de la normatividad”, dijo.

El presidente municipal reiteró que se trabaja con transparencia en el municipio.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

